Олимпиада. Бадминтон. Миша Зильберман победил непальца
время публикации: 31 июля 2024 г., 11:21 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 11:26
В матче группового этапа мужского олимпийского одиночного турнира по бадминтону израильтянин Миша Зильберман победил непальца Принца Дахала 21:12, 21:10.
Матч продолжался 36 минут.
Накануне Миша Зильберман проиграл двукратному чемпиону мира датчанину Виктору Аксельсену 9:21, 11:21.
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