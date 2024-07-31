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Олимпиада. Бадминтон. Миша Зильберман победил непальца

время публикации: 31 июля 2024 г., 11:21 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 11:26
Олимпиада. Бадминтон. Миша Зильберман победил непальца
AP Photo/Dita Alangkara

В матче группового этапа мужского олимпийского одиночного турнира по бадминтону израильтянин Миша Зильберман победил непальца Принца Дахала 21:12, 21:10.

Матч продолжался 36 минут.

Накануне Миша Зильберман проиграл двукратному чемпиону мира датчанину Виктору Аксельсену 9:21, 11:21.

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