Теннис. Впервые в истории. Итальянки вышли в финал олимпийского турнира
время публикации: 02 августа 2024 г., 15:05 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 15:12
Первыми финалистками теннисного турнира Парижской олимпиады в парном разряде стали итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани.
В полуфинале они разгромили дуэт из Чехии Каролина Мухова - Линда Носкова 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 67 минут.
Сайт НОК Италии сообщает , что впервые итальянские теннисистки сыграют в финале олимпийского турнира. Во второй раз в истории итальянские теннисисты станут олимпийскими медалистами.
В 1924 году бронзовую медаль завоевал Уберто де Морпурго.
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