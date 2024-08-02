Теннис. Впервые в истории. Итальянки вышли в финал олимпийского турнира

Первыми финалистками теннисного турнира Парижской олимпиады в парном разряде стали итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани.

В полуфинале они разгромили дуэт из Чехии Каролина Мухова - Линда Носкова 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 67 минут.

Сайт НОК Италии сообщает , что впервые итальянские теннисистки сыграют в финале олимпийского турнира. Во второй раз в истории итальянские теннисисты станут олимпийскими медалистами.

В 1924 году бронзовую медаль завоевал Уберто де Морпурго.