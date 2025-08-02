Юношеский Евробаскет. Испанки разгромили сборную Израиля
время публикации: 02 августа 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 19:38
Сегодня в Португалии стартовал женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
В первом туре испанки разгромили сборную Израиля 94:69.
После 10 минут 25:17, 20 - 50:36, 30 - 73:53.
Галь Равив набрала 19 очков и сделала 4 передачи.
Самый результативный игрок матча Марина Мата (22 + 10 подборов).
В параллельном матче этой группы бельгийки победили сборную Литвы 91:80.
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