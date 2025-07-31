Юниорский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Северной Македонии
время публикации: 31 июля 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 16:58
Сегодня в Белграде начался второй этап юниорского чемпионата Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет).
В матче мини-турнира за 9-16-е место израильтянек победили сборную Северной Македонии 85:73.
После 10 минут 26:16, 20 - 49:38, 30 - 71:60.
Габриэль Артменко сделал "дабл-дабл" (22 + 16 подборов).
В матче турнира за 9-12-е места израильтяне сыграют с победителем пары Австрия - Бельгия.
Первым полуфиналистом турнира стала сборная Франции, разгромившая словенцев 80:58.
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