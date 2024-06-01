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Плавание. Анастасия Горбенко установила рекорд Израиля

время публикации: 01 июня 2024 г., 19:54 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 19:54
Плавание. Анастасия Горбенко установила рекорд Израиля
AP Photo/Petr David Josek

Выдающаяся израильская пловчиха Анастасия Горбенко улучшила рекорд Израиля на дистанции 400 метров комплексным стилем.

В Монако она преодолела дистанцию за 4 минуты 34.87 секунды.

Анастасия улучшила на 1.7 секунды рекорд, который установила несколько дней назад в Барселоне.

Рекорд на этой дистанции Анастасия улучшила третий раз за неделю.

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