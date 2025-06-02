ММА: ирландец победил израильтянина и поднял палестинский флаг

Вечером в субботу, 31 мая, ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Пэдди Маккорри одержал победу над израильтянином Шуки Фараджем, подняв на ринге палестинский флаг.

Видеозапись этих действий Маккори после победы в рамках Cage Warriors 189 широко разошлась в соцсетях.

Причем Маккори начал выкрикивать "Свободу Палестине!" еще в ходе боя, и многие зрители скандировали тот же лозунг.

Реакция на эти действия Пэдди Маккорри неоднозначная. С одной стороны он получил значительную поддержку, с другой стороны его упрекают в неспортивном поведении и "смешивании политики и спорта".