x
11 мая 2025
|
последняя новость: 09:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 мая 2025
|
11 мая 2025
|
последняя новость: 09:11
11 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

UFC. Делла Маддалена стал чемпионом. Шевченко защитила титул

Смешанные единоборства
время публикации: 11 мая 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 09:13
UFC. Делла Маддалена стал чемпионом. Шевченко защитила титул
AP Photo/David Becker

В Монреале состоялся турнир ММА UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena.

Чемпионом в полусреднем весе стал австралиец Джек Делла Маддалена, победивший по очкам американца Белала Мухаммада.

Валентина Шевченко защитила титул чемпионки в наилегчайшем весе, победив решением судей француженку Манон Фьоро.

Бразилец Жозе Альдо по очкам проиграл канадцу Айманну Зааби. После поражения он объявил о завершении карьеры.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2025

Известного российского самбиста подозревают в избиении сотрудницы ночного клуба
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 мая 2025

UFC. Экс-чемпион проиграл, получив травму
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2025

ММА. Израильский боец проиграл титульный бой в Сакраменто
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2025

UFC. Гэрри победил Пратеса. Энтони Смит после нокаута объявил о завершении карьеры