UFC. Делла Маддалена стал чемпионом. Шевченко защитила титул
время публикации: 11 мая 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 09:13
В Монреале состоялся турнир ММА UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena.
Чемпионом в полусреднем весе стал австралиец Джек Делла Маддалена, победивший по очкам американца Белала Мухаммада.
Валентина Шевченко защитила титул чемпионки в наилегчайшем весе, победив решением судей француженку Манон Фьоро.
Бразилец Жозе Альдо по очкам проиграл канадцу Айманну Зааби. После поражения он объявил о завершении карьеры.
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