UFC. Экс-чемпион проиграл, получив травму
время публикации: 04 мая 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 11:39
В Де Мойне, Айова, состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Sandhagen vs. Figueiredo (также известный как UFC on ESPN 67).
В главном поединке американец Кори Сандхаген победил бывшего чемпиона бразильца Дейвисона Фигейреду.
Бой был остановлен во втором раунде после того как бразилец получил травму колена.
Голландец Рейнер де Риддер во втором раунде ударом коленом нокаутировал американца Бо Никкала.
Даниэль Родригес в третьем раунде нокаутировал аргентинца Сантьяго Понциниббио.
Американец Монтель Джексон по очкам победил перуанца Даниэля Маркоса.
Канадец Сергий Сидей единогласным решением судей победил американца Кемерона Смотермана.
Валлиец Мейсон Джонс по очкам уверенно победил американца Джереми Стивенса.
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