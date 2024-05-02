Лига чемпионов. "Боруссия" обыграла ПСЖ

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила ПСЖ 1:0.

"Боруссия"!: Кобель, Рюэрсон (Вольф, 87), Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан, Брандт (Нмеча, 87), Санчо, Адейеми (Ройс, 83), Фюллькруг (Мукоко, 90).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес (Лукас Бералдо, 42), Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя (Коло-Муани, 65), Мбаппе.

Первый удар в створ ворот был нанесен на 15-й минуте. Забитцер пробил с острого угла и попал во вратаря.

На 36-й минуте Шлоттербек сделал передачу через полполя. Никлас Фюллькруг вышел один на один и открыл счет 1:0. На 44-й минуте Забитцер опасно пробил. Доннарумма выручил.

На 52-й минуте хозяева неудачно подали угловой. Быстрая контратака. После удара Мбаппе мяч попал в крестовину.