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Лига чемпионов. "Боруссия" обыграла ПСЖ

время публикации: 02 мая 2024 г., 00:10 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 00:10
Лига чемпионов. "Боруссия" обыграла ПСЖ
AP Photo/Martin Meissner

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила ПСЖ 1:0.

"Боруссия"!: Кобель, Рюэрсон (Вольф, 87), Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан, Брандт (Нмеча, 87), Санчо, Адейеми (Ройс, 83), Фюллькруг (Мукоко, 90).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес (Лукас Бералдо, 42), Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя (Коло-Муани, 65), Мбаппе.

Первый удар в створ ворот был нанесен на 15-й минуте. Забитцер пробил с острого угла и попал во вратаря.

На 36-й минуте Шлоттербек сделал передачу через полполя. Никлас Фюллькруг вышел один на один и открыл счет 1:0. На 44-й минуте Забитцер опасно пробил. Доннарумма выручил.

На 52-й минуте хозяева неудачно подали угловой. Быстрая контратака. После удара Мбаппе мяч попал в крестовину.

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