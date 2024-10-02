Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой, которая пыталась оспорить решение Спортивного арбитража о дисквалификации за прием запрещенных препаратов, сообщает РИА Новости.

Камила Валиева должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. И выплатить по 8 тысяч франков Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству.

Валиева была дисквалифицирована на 4 года за употребление триметазидина.

Срок начала дисквалификации - 25 декабря 2021 года.