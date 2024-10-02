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Спорт

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой

время публикации: 02 октября 2024 г., 14:26 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 14:35
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой, которая пыталась оспорить решение Спортивного арбитража о дисквалификации за прием запрещенных препаратов, сообщает РИА Новости.

Камила Валиева должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. И выплатить по 8 тысяч франков Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству.

Валиева была дисквалифицирована на 4 года за употребление триметазидина.

Срок начала дисквалификации - 25 декабря 2021 года.

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