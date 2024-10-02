Лига чемпионов. "Манчестер Сити" повторил рекорд "Манчестер Юнайтед"

В матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Слован" (Братислава) 4:0.

"Горожане" повторили рекорд "Манчестер Юнайтед" - 25 матчей без поражений в Лиге чемпионов (не учитывая поражений в серии пенальти).

Под руководством Хосепа Гвардиолы "Манчестер Сити" одержал 13 побед в Лиге чемпионов с разницей в 4 и более голов. Гвардиола превзошел рекорд сэра Алекса Фергюсона - 12 таких побед.

Голы забили Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Эрлинг Холанн и Джеймс Макати.