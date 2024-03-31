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Спорт

Умерла тренер Камилы Валиевой и Ильи Авербуха

время публикации: 31 марта 2024 г., 14:24 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 14:24
Умерла тренер Камилы Валиевой и Ильи Авербуха
AP Photo/Fareed Khan

На 74-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни умерла Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Среди ее учеников Илья Авербух, Ирина Лобачева, Николай Морозов, Александр Шубин, Александр и Владимир Успенские, Никита Кацалапов, Елена Ильиных, Светлана Панова, Даниил Глейхенгауз, Камила Валиева.

Наталья Дубинская - чемпионка РСФСР среди юниоров в одиночном катании (1963), серебряный призер первенства РСФСР среди юниоров в парном катании (1964). Неоднократная победительница и призер первенства Московской области в одиночном катании.

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