Иерусалим:
16 - 29°
Тель-Авив:
20 - 29°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 07:21

Впервые в истории. Израильтянин стал призером чемпионата Европы по бадминтону

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Миша Зильберман

Впервые в истории израильский бадминтонист завоевал медаль чемпионата Европы. Миша Зильберман стал бронзовым призером первенства, проходящего в Мадриде.

В полуфинале он проиграл чемпиону Токийской олимпиады датчанину Виктору Аксельсену 10:21, 11:21.

У чемпионата будет датский финал. Виктор Аксельсен встретится с Андерсом Антонсеном (первый и второй номера посева чемпионата).

По пути к медали Миша Зильберман победил двух "сеянных" соперников: Марка Кальюва (четвертый номер) и Брайса Левердеза (шестой).


Миша Зильберман - участник трех олимпиад и двух Европейских игр.

Он - трехкратный чемпион Маккабиад, бронзовый призер Европейских игр 2019 года.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 апреля 2022
Миша Зильберман вышел в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 апреля 2022
Чемпионат Европы по бадминтону. Миша Зильберман вышел в четвертьфинал
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 апреля 2022
Чемпионат Европы по бадминтону. Миша Зильберман вышел в 1/8 финала
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Турнир в Корее. Миша Зильберман в четвертьфинале проиграл бадминтонисту из Малайзии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:58 Сенсация чемпионата Испании. "Севилья" не смогла обыграть аутсайдера. "Кадис" спас бывший львовянин
08:44 "Мемфис" вышел во второй тур плэй-офф НБА
08:33 Великолепный гол и невероятная ошибка аутсайдера
08:04 Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля вылетела в дивизион 2В
07:49 Мбаппе забил два мяча. ПСЖ упустил победу
07:21 Впервые в истории. Израильтянин стал призером чемпионата Европы по бадминтону
18:50 Дзюдо. Израильтянка Тимна Нельсон-Леви стала чемпионкой Европы
16:56 Чемпионат Европы по дзюдо. Шира Ришони завоевала бронзовую медаль
11:50 НБА. Стали известны три четвертьфинальные пары
11:31 Лига конференций. Вратарь сборной Израиля пропустил два мяча. Невероятная ошибка марсельцев
Загрузка...