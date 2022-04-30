Впервые в истории. Израильтянин стал призером чемпионата Европы по бадминтону

Впервые в истории израильский бадминтонист завоевал медаль чемпионата Европы. Миша Зильберман стал бронзовым призером первенства, проходящего в Мадриде.

В полуфинале он проиграл чемпиону Токийской олимпиады датчанину Виктору Аксельсену 10:21, 11:21.

У чемпионата будет датский финал. Виктор Аксельсен встретится с Андерсом Антонсеном (первый и второй номера посева чемпионата).

По пути к медали Миша Зильберман победил двух "сеянных" соперников: Марка Кальюва (четвертый номер) и Брайса Левердеза (шестой).

Миша Зильберман - участник трех олимпиад и двух Европейских игр.

Он - трехкратный чемпион Маккабиад, бронзовый призер Европейских игр 2019 года.