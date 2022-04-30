Впервые в истории. Израильтянин стал призером чемпионата Европы по бадминтону
Впервые в истории израильский бадминтонист завоевал медаль чемпионата Европы. Миша Зильберман стал бронзовым призером первенства, проходящего в Мадриде.
В полуфинале он проиграл чемпиону Токийской олимпиады датчанину Виктору Аксельсену 10:21, 11:21.
У чемпионата будет датский финал. Виктор Аксельсен встретится с Андерсом Антонсеном (первый и второй номера посева чемпионата).
По пути к медали Миша Зильберман победил двух "сеянных" соперников: Марка Кальюва (четвертый номер) и Брайса Левердеза (шестой).
Миша Зильберман - участник трех олимпиад и двух Европейских игр.
Он - трехкратный чемпион Маккабиад, бронзовый призер Европейских игр 2019 года.
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