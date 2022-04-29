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NEWSru.co.il :: Спорт29 апреля 2022 г., 18:50

Дзюдо. Израильтянка Тимна Нельсон-Леви стала чемпионкой Европы

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Дзюдо. Израильтянка Тимна Нельсон-Леви стала чемпионкой Европы

В первый день чемпионата Европы израильтянки завоевали одну золотую и одну бронзовую медали. Чемпионкой стала Тимна Нельсон-Леви (весовая категория до 57 кг).

В предварительных схватках она победила хорватку Тигею Тополовец, чешку Веру Земанову.

В полуфинале израильтянка победила немку Полин Штарке, в финале - серебряного призера Токийской олимпиады француженку Сару-Леони Сизик.

Тимна Нельсон-Леви родилась в семье репатриантов из США. Она - бронзовый призер Токийской олимпиады (командное первенство) и бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года.


Ранее бронзовую медаль завоевала Шира Ришони (весовая категория до 48 кг).

Поединки за третье место проиграли Барух Шмаилов (весовая категория до 66 кг) и Гефен Примо (до 52 кг).

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