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NEWSru.co.il :: Спорт27 апреля 2022 г., 17:03

Чемпионат Европы по бадминтону. Миша Зильберман вышел в четвертьфинал

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Чемпионат Европы по бадминтону. Миша Зильберман вышел в четвертьфинал

Израильтянин Миша Зильберман вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в Мадриде.

В матче третьего раунда он победил голландца Марка Кальюва, неоднократного призера чемпионатов Европы (командных) 21:16, 15:21, 21:16.

В четвертьфинале Миша Зильберман встретится с французом Брайсом Левердесом, двукратным призером Европейских игр.

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