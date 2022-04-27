Чемпионат Европы по бадминтону. Миша Зильберман вышел в четвертьфинал
Израильтянин Миша Зильберман вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в Мадриде.
В матче третьего раунда он победил голландца Марка Кальюва, неоднократного призера чемпионатов Европы (командных) 21:16, 15:21, 21:16.
В четвертьфинале Миша Зильберман встретится с французом Брайсом Левердесом, двукратным призером Европейских игр.
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