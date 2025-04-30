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Спорт

Турнир по нетболу в Уэльсе отменен из-за участия сборной Израиля

Антисемитизм
время публикации: 30 апреля 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 16:56
Турнир по нетболу в Уэльсе отменен из-за участия сборной Израиля
AP Photo/Aijaz Rahi

Одно из центральных событий европейского сезона по нетболу - Europe Netball Open Challenge- отменено из-за участия сборной Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".

Турнир должен был состояться в Уэльсе 7-11 мая.

На организаторов оказывалось давление в связи с участием сборной Израиля.

Генеральный директор Netball Israel Тамар Ламперт сказала, что существовала угроза проведения массовых акций протеста, которые могли бы сорвать турнир.

Вначале рассматривали возможность усиления мер безопасности и у3силения охраны израильских спортсменок.

Затем организаторы решили отменить турнир.

Нетбол - женский вид спорта, особенно популярный в странах Британского содружества. Он появился как разновидность баскетбола. Затем стал самостоятельным видом спорта.

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