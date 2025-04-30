Турнир по нетболу в Уэльсе отменен из-за участия сборной Израиля
время публикации: 30 апреля 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 16:56
Одно из центральных событий европейского сезона по нетболу - Europe Netball Open Challenge- отменено из-за участия сборной Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".
Турнир должен был состояться в Уэльсе 7-11 мая.
На организаторов оказывалось давление в связи с участием сборной Израиля.
Генеральный директор Netball Israel Тамар Ламперт сказала, что существовала угроза проведения массовых акций протеста, которые могли бы сорвать турнир.
Вначале рассматривали возможность усиления мер безопасности и у3силения охраны израильских спортсменок.
Затем организаторы решили отменить турнир.
Нетбол - женский вид спорта, особенно популярный в странах Британского содружества. Он появился как разновидность баскетбола. Затем стал самостоятельным видом спорта.