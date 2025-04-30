Демарш швейцарских фехтовальщиков: это не политическое заявление

Молодежная сборная Израиля по фехтованию на шпагах стала победителем молодежного чемпионата Европы, проходившего в Таллинне.

В финале израильтяне победили швейцарцев.

Во время церемонии награждения швейцарцы во время исполнения гимна Израиля не повернулись в сторону флагов (израильтяне и итальянцы, занявшие третье место, повернулись).

Глава Федерации фехтования Швейцарии выразил сожаление и заявил, что демарш не был согласованной политической акцией. Он пообещал расследовать неподобающее поведение спортсменов

Через несколько дней швейцарские спортсмены принесли извинения и опубликовали сообщение, что это не было "политическим жестом или выражением неприязни к Израилю. Это был личный жест, выражение сочувствия человеческим страданиям, причиненным всем сторонам конфликта", сообщает "Исраэль а-Йом".

Также в заявлении говорится, что э был эмоциональный жест, а не заранее спланированная акция.

Посол Швейцарии в Израиле пригласил израильскую делегацию на торжественный ужин, чтобы извиниться за перенесенные негативные эмоции.