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Демарш швейцарских фехтовальщиков: это не политическое заявление

Фехтование
время публикации: 30 апреля 2025 г., 11:33 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 11:38
Демарш швейцарских фехтовальщиков: это не политическое заявление
AP Photo/Tatan Syuflana

Молодежная сборная Израиля по фехтованию на шпагах стала победителем молодежного чемпионата Европы, проходившего в Таллинне.

В финале израильтяне победили швейцарцев.

Во время церемонии награждения швейцарцы во время исполнения гимна Израиля не повернулись в сторону флагов (израильтяне и итальянцы, занявшие третье место, повернулись).

Глава Федерации фехтования Швейцарии выразил сожаление и заявил, что демарш не был согласованной политической акцией. Он пообещал расследовать неподобающее поведение спортсменов

Через несколько дней швейцарские спортсмены принесли извинения и опубликовали сообщение, что это не было "политическим жестом или выражением неприязни к Израилю. Это был личный жест, выражение сочувствия человеческим страданиям, причиненным всем сторонам конфликта", сообщает "Исраэль а-Йом".

Также в заявлении говорится, что э был эмоциональный жест, а не заранее спланированная акция.

Посол Швейцарии в Израиле пригласил израильскую делегацию на торжественный ужин, чтобы извиниться за перенесенные негативные эмоции.

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