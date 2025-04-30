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Спорт

Баскетбол. Антнио Блэкни продлил контракт с тель-авивским "Апоэлем"

Баскетбол
время публикации: 30 апреля 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 16:12
Баскетбол. Антнио Блэкни продлил контракт с тель-авивским "Апоэлем"
AP Photo/Chris Szagola

Тель-авивский "Апоэль" после завоевания Еврокубка подписал двухлетний контракт с Антонио Блэкни, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник сказал, что он счастлив, так как чувствует себя "здесь как дома".

В матчах Еврокубка Антонио Блэкни набирал в среднем 13.4 очка за игру.

Американский баскетболист выступает за "красных" с октября 2024 года.

В 2022 году он был игроком "Апоэля" (Беэр-Шева).

В следующем сезоне тель-авивский "Апоэль" завоевал право выступить в Евролиге.

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