Баскетбол. Антнио Блэкни продлил контракт с тель-авивским "Апоэлем"
время публикации: 30 апреля 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 16:12
Тель-авивский "Апоэль" после завоевания Еврокубка подписал двухлетний контракт с Антонио Блэкни, сообщает официальный сайт клуба.
Защитник сказал, что он счастлив, так как чувствует себя "здесь как дома".
В матчах Еврокубка Антонио Блэкни набирал в среднем 13.4 очка за игру.
Американский баскетболист выступает за "красных" с октября 2024 года.
В 2022 году он был игроком "Апоэля" (Беэр-Шева).
В следующем сезоне тель-авивский "Апоэль" завоевал право выступить в Евролиге.
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