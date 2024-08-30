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Открытый чемпионат США. Сенсационное поражение Карлоса Алькараса

время публикации: 30 августа 2024 г., 08:45 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 08:45
Карлос Алькарас сенсационно уступил голландцу Ботику ван де Зандсхулпу
AP Photo/Frank Franklin II

В матче второго раунда Открытого чемпионата США бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сенсационно уступил голландцу Ботику ван де Зандсхулпу (74-е место в рейтинге АТР) 1:6, 5:7, 4:6.

Россиянин Даниил Медведев победил венгра Фаиана Марожана 6:3, 6:2, 7:6.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл американца Алекса Микельсена 6:4, 6:0, 6:2.

Итальянец Маттео Арнальди переиграл россиянина Романа Сафиуллина 6:2, 6:4, 6:4.

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