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Медальный зачет Парижской паралимпиады. Лидируют китайцы, сборная Израиля на 8-м месте

время публикации: 30 августа 2024 г., 00:29 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 00:36
Медальный зачет Парижской паралимпиады. Лидируют китайцы, сборная Израиля на 8-м месте
AP Photo/Emilio Morenatti

После первого дня соревнований в медальном зачете Парижской паралимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 4 золотых и одну серебряную медали.

На втором месте британцы (2 + 3 + 1). На третьем - итальянцы (2 + 2 +5).

Сборная Израиля, завоевавшая 1 золотую медаль (Асаф Ясур - тхэквондо) делит 8-15-е места с командами Дании, Венгрии, Японии, Монголии, Перу, Польши и Сингапура.

Сборная Украины, завоевавшая 2 серебряные и 2 бронзовые медали, на 17-м месте.

Всего медали завоевали представители 32 сборных.

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