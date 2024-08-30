Медальный зачет Парижской паралимпиады. Лидируют китайцы, сборная Израиля на 8-м месте
время публикации: 30 августа 2024 г., 00:29 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 00:36
После первого дня соревнований в медальном зачете Парижской паралимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 4 золотых и одну серебряную медали.
На втором месте британцы (2 + 3 + 1). На третьем - итальянцы (2 + 2 +5).
Сборная Израиля, завоевавшая 1 золотую медаль (Асаф Ясур - тхэквондо) делит 8-15-е места с командами Дании, Венгрии, Японии, Монголии, Перу, Польши и Сингапура.
Сборная Украины, завоевавшая 2 серебряные и 2 бронзовые медали, на 17-м месте.
Всего медали завоевали представители 32 сборных.
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