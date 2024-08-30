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Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Израильтяне на девятом месте

время публикации: 30 августа 2024 г., 22:29 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 22:29
Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Израильтяне на девятом месте
AP Photo/Santiago Billy

После двух дней Парижской паралимпиады в медальном зачете лидирует сборная Китая, завоевавшая 9 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали.

На втором месте британцы (6 + 6 + 3), на третьем - бразильцы (4 + 1 + 5).

Сборная Израиля, завоевавшая две золотые медали, занимает девятое место.

Сборная США - на десятом месте (1 + 6 + 0).

Сборная Украины - на 11-м (1 + 5 + 2).

Всего медали завоевали представители 46 сборных (в официальной статистике не учитываются медали, завоеванные индивидуальными нейтральными спортсменами).

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