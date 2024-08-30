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Гребля. Израильтянка Моран Самуэль установила паралимпийский рекорд

время публикации: 30 августа 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 11:40
Гребля. Израильтянка Моран Самуэль установила паралимпийский рекорд
AP Photo/Matthias Schrader

Израильтянка Моран Самуэль (академическая гребля) вышла в финал А на дистанции 2000 метров, установив паралимпийский рекорд - 9 минут 58.02 секунды.

Моран Самуэль - серебряный призер паралимпиады в Токио, бронзовый - в Рио-де-Жанейро.

Она - чемпионка мира 2015 года. многократный призер чемпионатов мира.

Моран Самуэль - бывшая баскетболистка, выступавшая за сборную Израиля. В 2006 году она перенесла спинальный инсульт, после которого она была парализована.

Финал состоится 1 сентября.

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