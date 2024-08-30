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Плавание. Израильтянин Ами Дадаон стал чемпионом Парижской паралимпиады

время публикации: 30 августа 2024 г., 20:21 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 20:21
Плавание. Израильтянин Ами Дадаон стал чемпионом Парижской паралимпиады
AP Photo/Emilio Morenatti

Израильский пловец Ами Омер Дадаон стал чемпионом Парижской паралимпиады на дистанции 100 метров вольным стилем (категория S4).

Утром он установил паралимпийский рекорд в квалификационных заплывах.

Ами Омер Дадаон - мировой рекордсмен на этой дистанции.

Второе место занял японец Такаюки Сузуки.

Бронзовую медаль завоевал мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес, установивший рекорд Америки.

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