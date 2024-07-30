Олимпиада. Дзюдо. Чемпионкой и сенсацией турнира стала словенка
время публикации: 30 июля 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 19:32
Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 63 кг стала словенская дзюдоистка Андрея Лешки.
В финале она победила мексиканку Приску Алькарас.
Андрея преподнесла главный сюрприз в полуфинале, победив действующую олимпийскую чемпионку и шестикратную чемпионку мира француженку Клариссу Агбеньену.
Андрея Лешки дважды становилась серебряным призером чемпионатов мира. проигрывая в финалах именно Клариссе.
Бронзовыми медалистками стали Кларисса Агбеньену и Лаура Фазлиу (Косово).
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