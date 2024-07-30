Олимпиада. Дзюдо. Чемпионкой и сенсацией турнира стала словенка

Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 63 кг стала словенская дзюдоистка Андрея Лешки.

В финале она победила мексиканку Приску Алькарас.

Андрея преподнесла главный сюрприз в полуфинале, победив действующую олимпийскую чемпионку и шестикратную чемпионку мира француженку Клариссу Агбеньену.

Андрея Лешки дважды становилась серебряным призером чемпионатов мира. проигрывая в финалах именно Клариссе.

Бронзовыми медалистками стали Кларисса Агбеньену и Лаура Фазлиу (Косово).