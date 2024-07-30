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Олимпиада. Плавание. Сборная Израиля вышла в финал в эстафете

время публикации: 30 июля 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 14:46
Олимпиада. Плавание. Сборная Израиля вышла в финал в эстафете
AP Photo/Petr David Josek

Мужская сборная Израиля по плаванию вышла в финал в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Израильтяне поделили восьмое-девятое места в квалификации со сборной Японии, отстав от лидера на 3.32 секунды.

Лучший результат в квалификации у британцев - 7минут 5.11 секунды.

Состав сборной Израиля: Денис Локтев, Бар Соловейчик, Эйтан Бен Шитрит и Галь Коэн Груми.

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