Олимпиада. Плавание. Сборная Израиля вышла в финал в эстафете

Мужская сборная Израиля по плаванию вышла в финал в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Израильтяне поделили восьмое-девятое места в квалификации со сборной Японии, отстав от лидера на 3.32 секунды.

Лучший результат в квалификации у британцев - 7минут 5.11 секунды.

Состав сборной Израиля: Денис Локтев, Бар Соловейчик, Эйтан Бен Шитрит и Галь Коэн Груми.