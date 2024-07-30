Олимпиада. Плавание. Сборная Израиля вышла в финал в эстафете
время публикации: 30 июля 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 14:46
Мужская сборная Израиля по плаванию вышла в финал в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.
Израильтяне поделили восьмое-девятое места в квалификации со сборной Японии, отстав от лидера на 3.32 секунды.
Лучший результат в квалификации у британцев - 7минут 5.11 секунды.
Состав сборной Израиля: Денис Локтев, Бар Соловейчик, Эйтан Бен Шитрит и Галь Коэн Груми.
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