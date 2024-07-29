Олимпиада. Плавание. австралийки завоевали золотую и серебряную медали

В финальном заплыве Парижской олимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем золотую и серебряную медали завоевали австралийские пловчихи.

Молли О`Каллаган установила олимпийский рекорд - 1 минуте 53.27 секунды.

Она на 23 сотых секунды улучшила достижение Ариарны Титмус, установленное в Токио.

Ариарна Титмус финишировала второй.

Бронзовую медаль завоевала Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг).