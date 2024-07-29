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Спорт

Олимпиада. Плавание. австралийки завоевали золотую и серебряную медали

время публикации: 29 июля 2024 г., 23:09 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 23:09
Молли О`Каллаган
AP Photo/Ashley Landis

В финальном заплыве Парижской олимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем золотую и серебряную медали завоевали австралийские пловчихи.

Молли О`Каллаган установила олимпийский рекорд - 1 минуте 53.27 секунды.

Она на 23 сотых секунды улучшила достижение Ариарны Титмус, установленное в Токио.

Ариарна Титмус финишировала второй.

Бронзовую медаль завоевала Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг).

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