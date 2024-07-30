Олимпиада. Плавание. Томер Франкель в полуфинал не вышел
время публикации: 30 июля 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 13:00
Израильский пловец Томер Франкель не сумел выйти в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 100 метров вольным стилем.
Он занял 21-е место с результатом 48.66 секунды (отставание от лидера 1.09 секунды).
Лучший результат в квалификации у американца Джека Алекси.
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