Олимпиада. Плавание. Томер Франкель в полуфинал не вышел

Израильский пловец Томер Франкель не сумел выйти в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 100 метров вольным стилем.

Он занял 21-е место с результатом 48.66 секунды (отставание от лидера 1.09 секунды).

Лучший результат в квалификации у американца Джека Алекси.