Олимпиада. Фехтование. Американский еврей Ник Иткин завоевал бронзовую медаль
время публикации: 30 июля 2024 г., 12:01 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 12:01
Американский рапирист Ник Иткин стал бронзовым призером Парижской олимпиады в индивидуальных соревнованиях.
Ник Иткин родился в Лос-Анджелесе в семье евреев, эмигрировавших из Украины. Его отец Михаил - тренер по фехтованию. Мама - бывшая спортсменка (художественная гимнастика).
Ник Иткин - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, трехкратный медалист чемпионатов мира.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2024