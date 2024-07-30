Олимпиада. Фехтование. Американский еврей Ник Иткин завоевал бронзовую медаль

Американский рапирист Ник Иткин стал бронзовым призером Парижской олимпиады в индивидуальных соревнованиях.

Ник Иткин родился в Лос-Анджелесе в семье евреев, эмигрировавших из Украины. Его отец Михаил - тренер по фехтованию. Мама - бывшая спортсменка (художественная гимнастика).

Ник Иткин - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, трехкратный медалист чемпионатов мира.