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Спорт

Олимпиада. Чемпионом стал рапирист из Гонконга

время публикации: 29 июля 2024 г., 23:43 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 23:43
Олимпиада. Чемпионом стал рапирист из Гонконга
AP Photo/Andrew Medichini

Чемпионом Парижской олимпиады стал рапирист из Гонконга Чун Ка Лонг, чемпион Токийской олимпиады.

В финале он победил итальянца Филиппо Маччи 15:14.

Итальянец несколько раз вел в счете и был близок к победе 14:12.

Бронзовую медаль завоевал американец Ник Иткин.

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