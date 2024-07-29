Олимпиада. Чемпионом стал рапирист из Гонконга

Чемпионом Парижской олимпиады стал рапирист из Гонконга Чун Ка Лонг, чемпион Токийской олимпиады.

В финале он победил итальянца Филиппо Маччи 15:14.

Итальянец несколько раз вел в счете и был близок к победе 14:12.

Бронзовую медаль завоевал американец Ник Иткин.