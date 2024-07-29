Олимпиада. Чемпионом стал рапирист из Гонконга
время публикации: 29 июля 2024 г., 23:43 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 23:43
Чемпионом Парижской олимпиады стал рапирист из Гонконга Чун Ка Лонг, чемпион Токийской олимпиады.
В финале он победил итальянца Филиппо Маччи 15:14.
Итальянец несколько раз вел в счете и был близок к победе 14:12.
Бронзовую медаль завоевал американец Ник Иткин.
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