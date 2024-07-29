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Спорт

Олимпиада. Фехтование. Победила француженка. Украинка завоевала бронзовую медаль

время публикации: 29 июля 2024 г., 23:20 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 23:20
Олимпиада. Фехтование. Победила француженка. Украинка завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Andrew Medichini

Чемпионкой Парижской олимпиады в соревнованиях саблисток стала француженка Манон Апети-Брюне, победившая в финале француженку Сару Бальзер 15:12.

Манон - серебряный (командное первенство) и бронзовый (индивидуальное) призер Токийской олимпиады.

Бронзовую медаль завоевала украинка Ольга Харлан, победившая 15:14 кореянку Чои Себин.

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