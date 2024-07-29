Олимпиада. Историческая победа канадской дзюдоистки
время публикации: 29 июля 2024 г., 19:30 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 19:36
Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 57 кг стала канадская дзюдоистка Криста Дегучи, победившая в финале кореянку Мими Ху.
Это первая золотая олимпийская медаль в истории сборной Канады по дзюдо.
Корейская спортсменка во второй схватке победила израильтянку Тимну Нельсон-Леви.
Бронзовые медали завоевали японка Харука Фунакубо и француженка Сара Леони Сизик.
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