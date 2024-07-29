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Спорт

Олимпиада. Историческая победа канадской дзюдоистки

время публикации: 29 июля 2024 г., 19:30 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 19:36
Олимпиада. Историческая победа канадской дзюдоистки
AP Photo/Eugene Hoshiko

Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 57 кг стала канадская дзюдоистка Криста Дегучи, победившая в финале кореянку Мими Ху.

Это первая золотая олимпийская медаль в истории сборной Канады по дзюдо.

Корейская спортсменка во второй схватке победила израильтянку Тимну Нельсон-Леви.

Бронзовые медали завоевали японка Харука Фунакубо и француженка Сара Леони Сизик.

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