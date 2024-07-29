Олимпиада. Историческая победа канадской дзюдоистки

Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 57 кг стала канадская дзюдоистка Криста Дегучи, победившая в финале кореянку Мими Ху.

Это первая золотая олимпийская медаль в истории сборной Канады по дзюдо.

Корейская спортсменка во второй схватке победила израильтянку Тимну Нельсон-Леви.

Бронзовые медали завоевали японка Харука Фунакубо и француженка Сара Леони Сизик.