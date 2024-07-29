Олимпиада. Плавание. Золото завоевала олимпийская рекордсменка
время публикации: 29 июля 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 22:52
Чемпионкой Парижской олимпиады на дистанции 100 метров брассом стала южноафриканская пловчиха Татьяна Смит.
Ее результат 1 минута 5.28 секунды.
Татьяна Смит - олимпийская рекордсменка на этой дистанции, Рекорд (1 минута 4.82 секунды) она установила в Токио.
На втором месте китаянка Тан Цяньтин.
Бронзовую медаль завоевала ирландка ирландка Мона Макшарри.
Ссылки по теме