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Олимпиада. Пулевая стрельба. Сборная Сербии завоевала первую медаль и стала чемпионом

время публикации: 30 июля 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 11:35
Олимпиада. Пулевая стрельба. Сборная Сербии завоевала первую медаль и стала чемпионом
AP Photo/Manish Swarup

Чемпионом Парижской олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) стала смешанная сборная Сербии, победившая в финале команду Турции 16:14.

Это первая медаль сербов, завоеванная в соревнованиях Парижской олимпиады.

Чемпионами стали Зорана Арунович и Дамир Микец.

Бронзовые медали завоевала сборная Индии, победившая команду Южной Кореи 16:10.

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