Олимпиада. Пулевая стрельба. Сборная Сербии завоевала первую медаль и стала чемпионом
время публикации: 30 июля 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 11:35
Чемпионом Парижской олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) стала смешанная сборная Сербии, победившая в финале команду Турции 16:14.
Это первая медаль сербов, завоеванная в соревнованиях Парижской олимпиады.
Чемпионами стали Зорана Арунович и Дамир Микец.
Бронзовые медали завоевала сборная Индии, победившая команду Южной Кореи 16:10.
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