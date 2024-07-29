Олимпиада. Пулевая стрельба. Китаец стал чемпионом и установил олимпийский рекорд

Чемпионом Парижской олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки (дистанция 10 метров) стал китаец Шэн Лиао, установивший олимпийский рекорд - 252.2 балла.

Предыдущий рекорд в Токио установил американец Уильям Шанер (251.6).

Шэн Лиао - мировой рекордсмен. Вместе с Хуан Юйтин он стал чемпионом Парижской олимпиады в турнире смешанных сборных.

На втором месте швед Виктор Линдгрен, на третьем - хорват Миран Маричи.