Олимпиада. Стрельба из винтовки. Чемпионкой стала кореянка
время публикации: 29 июля 2024 г., 11:18 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 11:18
Чемпионкой Парижской олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки (дистанция 10 метров) стала Бан Хедзин (Южная Корея).
Китаянка Хуан Юйтин заняла второе место.
Чемпионка и серебряный призер повторили олимпийский рекорд - 251.8 балла.
Кореянка победила по дополнительным показателям.
Олимпийский рекорд в Токио установила китаянка Ян Цянь.
Бронзовую медаль завоевала швейцарка Одри Гоньят.
Александра Ле (Казахстан) заняла шестое место.
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