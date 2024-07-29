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Спорт

Олимпиада. Стрельба из винтовки. Чемпионкой стала кореянка

время публикации: 29 июля 2024 г., 11:18 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 11:18
Олимпиада. Стрельба из винтовки. Чемпионкой стала кореянка
AP Photo/Manish Swarup

Чемпионкой Парижской олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки (дистанция 10 метров) стала Бан Хедзин (Южная Корея).

Китаянка Хуан Юйтин заняла второе место.

Чемпионка и серебряный призер повторили олимпийский рекорд - 251.8 балла.

Кореянка победила по дополнительным показателям.

Олимпийский рекорд в Токио установила китаянка Ян Цянь.

Бронзовую медаль завоевала швейцарка Одри Гоньят.

Александра Ле (Казахстан) заняла шестое место.

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