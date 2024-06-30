Евро 2024. Матч, насыщенный событиями и отмененными голами. Немцы победили датчан

В Дортмунде состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу немцы победили датчан 2:0 и вышли в четвертьфинал.

Матч был интересным и насыщен событиями. В первом тайме он минут на 25 прерывался из-за сильного дождя с градом. Пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. Три отмененных гола.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум (80, Хенрихс), Андрих (64, Джан), Кроос, Мусиала (80, Вирц), Гюндоган (64, Фюллькруг), Сане (88, Антон), Хаверц.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен (82, Брюн-Ларсен), Вестегор, Бах (82, Кристиансен), Мехле, Хейбьерг, Дилейни (69, Нергор), Эриксен, Сков Ольсен (69, Поульсен), Хойлунд (82, Винн).

На 4-й минуте после углового Нико Шлоттербек. Гол не засчитан. Фол в атаке. На 6-й минуте Киммих мощно пробил издали. Шмейхель мяч парировал.

На 10-й минуте Хаверц убежал от двух защитников и нанес удар слету. Шмейхель перевел мяч на угловой.

Минут 20 матч проходил с подавляющим преимуществом хозяев. Затем датчане стали проводить контратаки.

Примерно через полчаса после начала матча начался дождь.

На 38-й минуте матч прерван из-за сильнейшего дождя с градом.

Погодная пауза продлилась больше 20 минут.

Сразу после возобновления матча немцы провели несколько опасных атак.

На 45-й минуте Дилэйни и Хойлунд вышли один на один, но забить не сумели.

На 48-й минуте забили датчане. Гол не засчитан из-за офсайда.

На 52-й минуте после просмотра видеоповтора судья назначил пенальти в ворота сборной Дании. Кай Хаверц реализовал 11-метровый.

На 59-й минуте Хаверц вышел один на один, перебросил мяч через вратаря, но не попал в ворота. На 64-й минуте Кай Хаверц протаранил оборону и сделал идеальный пас назад. Сане пробил мимо ворот.

На 68-й минуте Мусиала вышел один на один 2:0.

Во втором тайме (за исключением нескольких эпизодов) немцы уверенно контролировали мяч и ход матча.

На первой минут компенсированного времени Вирц вышел один ан один, обыграл вратаря и отправил мяч в сетку. Гол отменен - офсайд. На четвертой минуте компенсированного времени Хаверц прорвался к воротам. Шмейхель перевел мяч на угловой.