"Формула 1". Победителем "Гран-при Австрии" стал Расселл. Ферстаппен попал в аварию

Победителем "Гран-при Австрии" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, стартовавший третьим и умело воспользовавшийся проблемами конкурентов.

Макс Ферстаппен уверенно лидировал, но столкнулся с Норрисом, и финишировал пятым. Норрис не смог продолжить гонку.

К тому же лидер общего зачета за нарушения правил во время борьбы с Норрисом оштрафован на 10 секунд.

Вторым финишировал Оскар Пиастри (Макларен). Третьим - Карлос Сайнс (Феррари).

Общий зачет: Макс Ферстаппен (237 очков), Ландо Норрис (Макларен, 156), Шарльл Леклер (Феррари, 150), Карлос Сайнс (Феррари, 136).