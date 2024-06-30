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"Формула 1". Победителем "Гран-при Австрии" стал Расселл. Ферстаппен попал в аварию

время публикации: 30 июня 2024 г., 18:15 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 18:21
"Формула 1". Победителем "Гран-при Австрии" стал Расселл
AP Photo/Christian Bruna

Победителем "Гран-при Австрии" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, стартовавший третьим и умело воспользовавшийся проблемами конкурентов.

Макс Ферстаппен уверенно лидировал, но столкнулся с Норрисом, и финишировал пятым. Норрис не смог продолжить гонку.

К тому же лидер общего зачета за нарушения правил во время борьбы с Норрисом оштрафован на 10 секунд.

Вторым финишировал Оскар Пиастри (Макларен). Третьим - Карлос Сайнс (Феррари).

Общий зачет: Макс Ферстаппен (237 очков), Ландо Норрис (Макларен, 156), Шарльл Леклер (Феррари, 150), Карлос Сайнс (Феррари, 136).

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