"Формула 1". Победителем "Гран-при Австрии" стал Расселл. Ферстаппен попал в аварию
время публикации: 30 июня 2024 г., 18:15 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 18:21
Победителем "Гран-при Австрии" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, стартовавший третьим и умело воспользовавшийся проблемами конкурентов.
Макс Ферстаппен уверенно лидировал, но столкнулся с Норрисом, и финишировал пятым. Норрис не смог продолжить гонку.
К тому же лидер общего зачета за нарушения правил во время борьбы с Норрисом оштрафован на 10 секунд.
Вторым финишировал Оскар Пиастри (Макларен). Третьим - Карлос Сайнс (Феррари).
Общий зачет: Макс Ферстаппен (237 очков), Ландо Норрис (Макларен, 156), Шарльл Леклер (Феррари, 150), Карлос Сайнс (Феррари, 136).
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