Евро 2024. Будет новый чемпион. Швейцарцы победили сборную Италии

В Берлине состоялся первый матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Швейцарцы вышли в четвертьфинал, победив сборную Италии 2:0.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер (90 + 1, Штеффен), Фройлер, Джака, Ридер (72, Цубер), Варгас (72, Стергиу), Эмболо, Ндой.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренко, Манчини, Бастони, Дармиан (75, Пеллегрини), Барелла (64, Ретеги), Фаджоли (/86, Фраттези), Кристанте (75, Камбьяссо), Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави (46, Дзакканьи).

Стефан Эль-Шаарави проводит второй матч за сборную на крупных турнирах (в 2016 году он сыграл против ирландцев).

В начале матча мячом больше владеют швейцарцы. Итальянцы ответили несколькими длинными забросами на Эль-Шаарави. В первые 15 минут ни те, ни другие опасных моментов не создали.

На 19-й минуте итальянцы хитро разыграли штрафной. Ди Лоренцо выскочил один на один, но не попал по мячу. Затем судья показал, что был офсайд.

На 24-й минуте Эмболо вышел один на один. Доннарумма парировал мяч.

На 25-й минуте Кьеза ворвался в штрафную, обыграл двух защитников и пробил. Защитник выбил мяч.

На 31-й минуте Родригес пробил издали - выше.

На 37-й минуте значительное территориальное преимущество швейцарцев (65% владения мячом в первые 35 минут матча) превратилось в гол. Варгас с фланга направил мяч в центр штрафной. Ремо Фройдер (Болонья) отправил мяч в нижний угол 1:0. Фаджоли и Бастони упустили полузащитника соперника.

На 42-й минуте Ди Лоренцо неудачно поскользнулся (рядом соперников не было) и долго лежал на газоне.

На 45-й минуте Ридер опасно пробил в ближний угол. Доннарумма в прыжке мяч парировал.

В первом тайме итальянцы играли гораздо хуже соперника и могли проигрывать с более крупным счетом. Хорош в их составе до перерыва был только Доннарумма.

На 46-й минуте Рубен Варгас (Аугсбург) ворвался в штрафную и нанес обводящий удар в "девятку" 2:0.

У итальянцев мало что получается в атаке, и тут им на помощь едва не пришел соперник. На 52-й минуте Кьеза навесил. Шер головой едва не отправил мяч в свои ворота. Штанга.

Итальянцам еще и не везет. На 74-й минуте прошла передача за спины защитников. После удара Скамакки слету мяч попал в штангу.

В конце матча итальянцы чаще шли вперед. Но без толку. До опасных моментов дело доходило редко. Чемпион (пока еще действующий) за весь матч нанес один удар в створ ворот. Еще ияч дважды попадал в штангу ворот швейцарцев.