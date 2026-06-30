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Спорт

В честь победы сборной президент Парагвая объявил 30 июня выходным днем

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 30 июня 2026 г., 07:20 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 07:20
В честь победы сборной президент Парагвая объявил 30 июня выходным днем
AP Photo/Andre Penner

Сборная Парагвая сенсационно вышла в 1/8 финала чемпионата мира, победив в серии пенальти немцев 4:3.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня выходным днем в честь исторической победы.

В следующем матче парагвайцы сыграют с победителем матча Франция - Швеция.

Спорт
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