Марокканцы победили голландцев в серии пенальти

В Монтеррее встречались сборные Нидерландов и Марокко. Основное время мача завершилось вничью 1:1.

В серии пенальти марокканцы победили 3:2.

Капитан марокканцев Ашраф Хакими сыграл сотый матч за сборную.

В первом тайме марокканцы играли интереснее. Несколько сэйвов совершил Берт Вербрюгген.

На 20-й минуте марокканцы подали угловой. Эль Айнауи нанес сильный удар головой. Вратарь выручил. Через минуту Сайбари отбросил мяч под удар Хакими. Вербрюгген парировал мяч, летевший под перекладину.

Первый опасный момент "оранжевые" создали на 44-й минуте. Буну парировал мяч после удара ван де Вена в "девятку".

На 52-й минуте мяч после удара Хакими попал в перекладину. На 56-й минуте Унаи сделал передачу в штрафную. Хакими мог забить, но ван де Вен в подкате выбил мяч.

На 62-й минуте марокканцы подали угловой. После рикошета от защитника мяч едва не оказался в сетке.

На 72-й минуте Коди Гакпо открыл счет 1:0.

На первой минуте компенсированного времени Исса Диоп (Фулхэм, Лондон) ударом метров с 9 перевел матч в овертайм 1:1.

На 97-й минуте Тальби сделал передачу в штрафную. Рахими обыграл защитника и нанес сильный удар. Вербрюгген мяч парировал.

В конце матча Сайбари получил рассечение.

Для голландцев это пятая серия пенальти в матчах чемпионатов мира, для марокканцев - вторая.

У марокканцев не забили Нейль эль-Айнауи (Рома) и Ашраф Хакими (ПСЖ) (штанга).

У голландцев Джастин Клюйвер (Борнмут) (штанга), Кинтен Тимбер (Марсель) (мио) и Крисенсио Саммервил (Вест Хэм) (Буну парировал).