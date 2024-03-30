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Спорт

Израильтянин в MLB напомнит о заложниках, захваченных террористами ХАМАСа

время публикации: 30 марта 2024 г., 16:19 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 16:47
Израильтянин в MLB напомнит о заложниках, захваченных террористами ХАМАС
AP Photo/Matt Slocum

Стартовал сезон в главной бейсбольной лиге мира MLB. Сегодня вечером "Цинциннати Редс" в первом матче регулярного сезона примет "Вашингтон Нэшналс".

Один из тренеров "Редс" израильтянин Алон Лейшман возьмет на игру перчатку с флагом Израиля и призывом "Верните их домой сейчас".

Фото перчатки тренер питчеров опубликовал в социальных сетях.

Алон Лейшман – участник Токийской олимпиады в составе сборной Израиля.

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