Баскетбол. Тель-авивский "Маккаби" продлил контракт с Одедом Каташем
время публикации: 30 мая 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 09:52
Баскетбольный клуб "Маккаби" (Тель-Авив) продлил на два года контракт с главным тренером Одедом Каташем, сообщает официальный сайт клуба.
Одед Каташ возглавляет "желтых" с 2022 года. Он был главным тренером "Маккаби" в 2007-08 годах.
Одед Каташ выступал за "Маккаби" в 1995-99 годах.
Под его руководством "Маккаби" стал чемпионом Израиля в 2023 году.
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