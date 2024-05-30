Баскетбол. Тель-авивский "Маккаби" продлил контракт с Одедом Каташем

Баскетбольный клуб "Маккаби" (Тель-Авив) продлил на два года контракт с главным тренером Одедом Каташем, сообщает официальный сайт клуба.

Одед Каташ возглавляет "желтых" с 2022 года. Он был главным тренером "Маккаби" в 2007-08 годах.

Одед Каташ выступал за "Маккаби" в 1995-99 годах.

Под его руководством "Маккаби" стал чемпионом Израиля в 2023 году.