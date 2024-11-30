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Отборочный матч юниорского чемпионата Европы по футболу. Израильтянки сыграли вничью с украинками

Футбол
время публикации: 30 ноября 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 07:12
Отборочный матч юниорского чемпионата Европы по футболу. Израильтянки сыграли вничью с украинками
AP Photo/Dave Shopland

В отборочном матче женского юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет) сборная Израиля сыграла вничью с украинками 1:1.

В этой же отборочной группе играет сборная Армении.

На 50-й минуте Михаэла Варко (Маккаби, Кирьят-Гат) вывела израильтянок вперед 0:1.

На 72-й минуте Лидия Заборовец реализовала пенальти.

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