Отборочный матч юниорского чемпионата Европы по футболу. Израильтянки сыграли вничью с украинками

В отборочном матче женского юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет) сборная Израиля сыграла вничью с украинками 1:1.

В этой же отборочной группе играет сборная Армении.

На 50-й минуте Михаэла Варко (Маккаби, Кирьят-Гат) вывела израильтянок вперед 0:1.

На 72-й минуте Лидия Заборовец реализовала пенальти.