Отборочный матч юниорского чемпионата Европы по футболу. Израильтянки сыграли вничью с украинками
время публикации: 30 ноября 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 07:12
В отборочном матче женского юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет) сборная Израиля сыграла вничью с украинками 1:1.
В этой же отборочной группе играет сборная Армении.
На 50-й минуте Михаэла Варко (Маккаби, Кирьят-Гат) вывела израильтянок вперед 0:1.
На 72-й минуте Лидия Заборовец реализовала пенальти.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2024