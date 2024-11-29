"Легия" победила на Кипре. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Лиги конференций. Победы во всех матчах одержали "Челси" и "Легия".

Фиорентин (Флоренция, Италия) - Пафос (Кипр) 3:2

Лугано (Швейцария) - Гент (Бельгия) 2:0

Израильский полузащитник бельгийцев Омри Гандельман вышел на замену на 66-й минуте (при счете 1:0).

Млада (Болеслав, Чехия) - Бетис (Севилья, Испания) 2:1

На 51-й минуте испанцы вели в счете.

Олимпия (Любляна, Словения) - Ларне (Северная Ирландия) 1:0

Омония (Никосия, Кипр) - Легия (варшава, Польша) 0:3

Израильский нападающий Омер Ацили остался у киприотов в запасе.

Рапид (Вена, Австрия) - Шемрок Роверс (Ирландия) 1:1