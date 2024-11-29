"Легия" победила на Кипре. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 29 ноября 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 09:54
Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Лиги конференций. Победы во всех матчах одержали "Челси" и "Легия".
Фиорентин (Флоренция, Италия) - Пафос (Кипр) 3:2
Лугано (Швейцария) - Гент (Бельгия) 2:0
Израильский полузащитник бельгийцев Омри Гандельман вышел на замену на 66-й минуте (при счете 1:0).
Млада (Болеслав, Чехия) - Бетис (Севилья, Испания) 2:1
На 51-й минуте испанцы вели в счете.
Олимпия (Любляна, Словения) - Ларне (Северная Ирландия) 1:0
Омония (Никосия, Кипр) - Легия (варшава, Польша) 0:3
Израильский нападающий Омер Ацили остался у киприотов в запасе.
Рапид (Вена, Австрия) - Шемрок Роверс (Ирландия) 1:1
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2024