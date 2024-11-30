Чемпионат Англии. "Брайтон" не смог обыграть аутсайдера, но установил клубный рекорд

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Англии "Брайтон энд Хоув" сыграл вничью с "Саутгемптоном" 1:1.

"Брайтон энд Хоув": Вербрюгген, Эступиньян, Игор Жулио, ван Хекке, Лэмпти (Данк, 72), Митома, Айяри, О`Райли (Виффер, 72), Рюттер (Минте, 88), Жоао Педро (Аденгра, 72), Уэлбек (Фергюсон, 79).

"Саутгемптон": Ламли, Мэннинг, Сугавара (Фрэйзер, 66), Уокер-Питерс, Стивенс, Харвуд-Беллис, Армстронг (Бреретон, 90+2), Фернандеш, Даунс (Арибо, 66), Диблинг, Арчер (Сулемана, 88).

"Чайки" владели значительным преимуществом (52% владения мячом, 22:10 по ударам, 5:2 по точным ударам, 7:6 по угловым), но неожиданно не смогли обыграть аутсайдера. "Брайтон" поднялся на второе место, "Саутгемптон" занимает последнее.

Впервые в истории "Брайтон" закончил игровой день в первой двойке Премьер-лиги (когда сыграны более 3 туров), сообщает статистический сервис Opta. У "чаек" и "Манчестер Сити" по 23 очка. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 8 очков.

В первом тайме хозяева много атаковали и прессинговали но смогли забить только один гол. После удара Рюттера мяч попал в штангу. На 29-й минуте бывший защитник "Челси" Тарик Лэмпти навесил. Каору Митома ударом головой открыл счет 1:0.

После перерыва "святые" активизировались и сумели отыграться. На 59-й минуте Флинн Даунс (16 июля перешел из "Вест Хэма") сравнял счет 1:1.

"Святые" едва не вырвали победу, но гол Арчера не был засчитан после просмотра видеоповтора.