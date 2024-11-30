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Спорт

Чемпионат Франции. "Ланс" победил в гостях и поднялся в зону еврокубков

Футбол
время публикации: 30 ноября 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 07:34
Чемпионат Франции. "Ланс" победил в гостях и поднялся в зону еврокубков
AP Photo/Denes Erdos

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Франции "Ланс" в гостях победил "Реймс" 2:0 и поднялся на шестое место.

"Реймс": Диуф, Акьеме, Агбаду, Кипре, Бута, Теума (Коне, 67), Атангана Эдоа (Диакон, 66), Мунеци (Москардо, 80), Накамура (Фофана, 67), Диаките (Салама, 80), Ито.

"Ланс": Самба, Медина, Хусанов, Данзо, Диуф (Эль-Энауи, 46), Томассон, Зарури (Мачадо, 78), Лабо-Ласкари (Сотока, 71), Франковски, Фюльжени (Оджедиран, 78), Нзола (Чавес, 88).

Хозяева больше владели мячом (51%) и чаще били по воротам (16:11). Намного точнее били по воротам гости 6:3. По угловым преимущество у "Реймса" 3:1.

На 23-й минуте Адриан Томассон ударом с линии штрафной открыл счет 0:1. На 61-й минуте гости провели быструю контратаку. Арендованный у "Фиорентины" Мбала Нзола продрался к воротам и забил второй гол.

После этого "Ланс" ушл в глухую оборону и сумел удержать счет.

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