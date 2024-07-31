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Спорт

Олимпиада. Плавание. Давид Герчик в полуфинал не вышел

время публикации: 31 июля 2024 г., 13:18 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 13:18
Олимпиада. Плавание. Давид Герчик в полуфинал не вышел
AP Photo/Ashley Landis

Израильский пловец Давид Герчик не смог выйти в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции200 метров на спине.

В квалификации он занял 22-е место с результатом 1 минута 58.79 секунды.

Лучшее время в квалификации у Романа Митюкова (Швейцария) - 1 минута 56.62 секунды.

Четырехкратный олимпийский чемпиона американец Райан Мерфи занял в квалификации пятое место.

Украинец Александр Желтяков занял двадцатое место и в полуфинал не вышел.

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