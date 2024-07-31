Олимпиада. Плавание. Давид Герчик в полуфинал не вышел
время публикации: 31 июля 2024 г., 13:18 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 13:18
Израильский пловец Давид Герчик не смог выйти в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции200 метров на спине.
В квалификации он занял 22-е место с результатом 1 минута 58.79 секунды.
Лучшее время в квалификации у Романа Митюкова (Швейцария) - 1 минута 56.62 секунды.
Четырехкратный олимпийский чемпиона американец Райан Мерфи занял в квалификации пятое место.
Украинец Александр Желтяков занял двадцатое место и в полуфинал не вышел.
Ссылки по теме