Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
время публикации: 31 июля 2024 г., 08:04 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 08:04
Приводим расписание выступлений израильских спортсменов в соревнованиях Парижской олимпиады сегодня, 31 июля.
Ориентировочное время начала соревнований израильское.
10:20. Бадминтон. Миша Зильберман
11:00. Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 70 кг. Майя Гошен.
12:00. Плавание. 200 метров на спине. Давид Герчик.
14:57. Стрельба из лука. Микаэлла Моше.
15:03. Виндсерфинг. Том Реувени.
17:48. Виндсерфинг. Женщины. Шарон Кантор.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024