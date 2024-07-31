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Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян

время публикации: 31 июля 2024 г., 08:04 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 08:04
Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
AP Photo/Jacquelyn Martin

Приводим расписание выступлений израильских спортсменов в соревнованиях Парижской олимпиады сегодня, 31 июля.

Ориентировочное время начала соревнований израильское.

10:20. Бадминтон. Миша Зильберман

11:00. Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 70 кг. Майя Гошен.

12:00. Плавание. 200 метров на спине. Давид Герчик.

14:57. Стрельба из лука. Микаэлла Моше.

15:03. Виндсерфинг. Том Реувени.

17:48. Виндсерфинг. Женщины. Шарон Кантор.

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