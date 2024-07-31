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Спорт

Олимпиада. Дзюдо. Чемпионкой стала хорватка

время публикации: 31 июля 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 19:01
Олимпиада. Дзюдо. Чемпионкой стала хорватка
AP Photo/Eugene Hoshiko

Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 70 кг стала хорватская дзюдоистка Барбара Матич, двукратная чемпионка мира.

В финале она победила немку Мириам Буткерейт.

Бронзовые медали завоевали австрийка Михаэла Поллерес и бельгийка Габриэла Виллемс.

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