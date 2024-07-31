Олимпиада. Дзюдо. Чемпионкой стала хорватка
время публикации: 31 июля 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 19:01
Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 70 кг стала хорватская дзюдоистка Барбара Матич, двукратная чемпионка мира.
В финале она победила немку Мириам Буткерейт.
Бронзовые медали завоевали австрийка Михаэла Поллерес и бельгийка Габриэла Виллемс.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024