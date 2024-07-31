Олимпиада. Дзюдо. Майя Гошен победила турчанку
время публикации: 31 июля 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 12:03
Израильская дзюдоистка Майя Гошен в первом поединке турнира Парижской олимпиады победила турчанку Фидан Огель.
Во втором поединке израильская спортсменка встретится Мари Ив Гайе, чемпионкой мира 2019 года и двукратной чемпионкой Европы.
Майя Гошен - бронзовый призер чемпионата мира 2022 года, серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2020 года.
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