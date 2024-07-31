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Спорт

Олимпиада. Дзюдо. Майя Гошен победила турчанку

время публикации: 31 июля 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 12:03
Олимпиада. Дзюдо. Майя Гошен победила турчанку
AP Photo/Eugene Hoshiko

Израильская дзюдоистка Майя Гошен в первом поединке турнира Парижской олимпиады победила турчанку Фидан Огель.

Во втором поединке израильская спортсменка встретится Мари Ив Гайе, чемпионкой мира 2019 года и двукратной чемпионкой Европы.

Майя Гошен - бронзовый призер чемпионата мира 2022 года, серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2020 года.

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